Мысли о матче Мексика — Россия 24 июня 2017 года

Привет! Честно говоря не слежу за миром футбола последнее время. За сборной и турниром под названием Кубок Конфедераций тоже не слежу. Ну как не слежу. Результаты знаю, но игры не смотрю. Хотя одну игру посмотрел, как наши с португальцами играли. На сколько я понимаю, для того чтобы наша сборная России смогла выйти в следующую стадию… Подробнее… »