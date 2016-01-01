Мысли о матче Мексика — Россия 24 июня 2017 года

Привет! Честно говоря не слежу за миром футбола последнее время. За сборной и турниром под названием Кубок Конфедераций тоже не слежу. Ну как не слежу. Результаты знаю, но игры не смотрю. Хотя одну игру посмотрел, как наши с португальцами играли. На сколько я понимаю, для того чтобы наша сборная России смогла выйти в следующую стадию… Подробнее… »
«Реал» впервые в истории современной Лиги Чемпионов выиграл турнир два раза подряд. Это рекорд. Теперь у испанского клуба 12 кубков чемпионов. Молодцы. А «Ювентус» не жаль, кроме Буффона. Просто «Юве» не показал себя, не проявил себя, ну не смог. Хотя первые несколько минут мне казалось что «Ювентус» контролирует ситуации. Но второй тайм все расставил по… Подробнее… »
Очень круто что в нашем чемпионате России вновь появилась команда из Дальнего Востока. Пускай московские и питерские команды полетают подальше, посмотрят что Россия заканчивается не на Урале. Посмотрим матчи в 12.00. Посмотрим на хабаровских жителей. Кстати, я также рад за «Тосно». Следующий чемпионат с этими новичками будет интересен на мой взгляд. Жаль «Енисей» не смог… Подробнее… »
Мадридский «Реал» выиграл Чемпионат Испании сезона 2016/2017. Все решилось в последнем туре. Очень давно не выигрывал чемпионат королевский клуб и вот наступило это время. Причем победа была сделана под руководством легендарного Зинедина Зидана. Но впереди еще один важный шаг для «Реала». На мой взгляд это важнее золотых медалей — «Реал» в шаге от рекорда «Лиги… Подробнее… »
Кажется совсем недавно в «Зенит» пришла звезда мирового футбола Халк. А уже прошло 5 лет. Вместе с Халком тогда пришел и Витцель. Наступил новый период в команде «Зенита». Я прекрасно помню «тот Зенит» без халков и витцелей, и я видел очевидный регресс команды. Чемпионские медали с Боашем? Ну да. Было такое. Но той классной игры… Подробнее… »
Лондонский «Челси» выиграл чемпионат Англии сезона 2016/2017. Команда оформила титул в матче 37-го тура АПЛ, в котором лондонцы в гостях победили «Вест Бромвич» (1:0). «Челси» набрал 87 очков (в 36 матчах) и на 10 очков опережает «Тоттенхэм», которому осталось провести три игры. Таким образом, лондонский клуб завоевалшестое в истории чемпионство (1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17).
12 мая 2017 года лондонский «Челси» может досрочно выиграть английскую премьер-лиги сезона 2016/2017. Для этого «Челси» нужно выиграть в гостях у «Вест Брома» с любым счетом, главное забить на 1 гол больше соперника. После этого матча «синих» останется еще две игры в чемпионате: с «Уотфордом» дома и «Сандерлендом» дома. Очень маловероятно что за три этих матча «Челси»… Подробнее… »
Мадридский «Реал» выбил «Атлетико» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2016/2017. В финале действующий обладатель ЛЧ мадридский «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Финал Лиги Чемпионов пройдет 3 июня 2017 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс). До этого соперники один раз встречались в финале Лиги чемпионов. В 1998-м «Реал» обыграл «Ювентус» и выиграл главный европейский трофей впервые… Подробнее… »
Это свершилось. Спустя 16 лет московский «Спартак» выиграл золотые медали чемпионата России. Сезон 2016/2017 оказался золотым для красно-белых. А ведь как все начиналось! Позорный вылет из Лиги Европы (очередной!), увольнение Дмитрия Аленичива и Егора Титова (или отставка, не знаю деталей). Переговоры с Бердыевом, были новости что вот-вот и придет тренер победитель, спаситель. Но Бердыев не… Подробнее… »
17 марта 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2016/2017. Ниже результаты: Андерлехт (Бельгия) – Манчестер Юнайтед (Англия) Сельта (Испания) – Генк (Бельгия) Аякс (Голландия) – Шальке (Германия) Лион (Франция) – Бешикташ (Турция) Игры пройдут 13 и 20 апреля. Финальный матч состоится 24 мая 2017 года в Стокгольме.